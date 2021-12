Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehr als zwei Jahren konnte im September 2021 in die Gemeindehalle Baienfurt zur Jahreshauptversammlung eingeladen werden. Im Rahmen einer gut besuchten Veranstaltung, unter einem strengen Hygienekonzept, bekundeten die Mitglieder auch in den Zeiten der Pandemie großes Interesse. Die Vorsitzende Frau Neumann-Sprink und der Kassenwart Herr Egenrieder berichteten über die umfängliche Vereinsarbeit seit April 2019 und die coronabedingten Einschränkungen. Nach dem ersten Lockdown konnte das gut angenommene öffentliche Mittwochs-Café durch die sehr aktiven Kuchenbäckerinnen wiederbelebt werden. Seither bringen 14-tägig am Mittwoch zwei Vereinsmitglieder selbstgebackene Kuchen zum Heim. In Absprache mit der Heimleitung wurden immer wieder Saftspenden, Schokolade etc. für die Bewohner übergeben, die Aquarienpflege sowie die musikalische Unterhaltung finanziell gefördert. Mehr war in den letzten 18 Monaten nicht möglich.

Die Entlastung von Vorstandschaft und Kassenwart übernahm Herr Notar Steinhauser. Aus dem langjährigen, engagierten Vorstandsteam nahmen drei Personen ihren Abschied; Frau Petra Neumann-Sprink als 1. Vorsitzende, der Schatzmeister Herr Ferdinand Egenrieder und die Schriftführerin Frau Erika Kolb. Mit anerkennenden Worten, viel Lob und Dank wurden die verdienten Vorstandsmitglieder von Herrn Bürgermeister Binder, der Heimleiterin Frau Heisel und der 2. Vorsitzenden Frau Oschlies mit Blumen und einem sehr persönlichen Schokoladenpräsent verabschiedet. Die abgeordnete Vorstandsvertreterin vom Seniorenforum Baienfurt, Frau Brigitta Wölk wurde bereits im Frühjahr 2020 im kleinen Kreis verabschiedet. Dieses Amt übernahm Frau Petra Maucher.

Für die Neuwahlen zum Vorstand haben folgende Mitglieder ihre Bereitschaft erklärt. Annegret Oschlies (1. Vorsitzende), Andrea Arnhold (2. Vorsitzende), Andreas Arnhold (Schatzmeister), Christa Mützel (Schriftführerin). Alle Bewerber:innen wurden entsprechend dem Wahlvorschlag einstimmig bestätigt. Entsprechend der Satzung vertritt Herr Andreas Lipp die Gemeinde Baienfurt, Frau Petra Maucher das Seniorenforum Baienfurt und Frau Sieglinde Heisel das Pflegeheim, im Vereinsvorstand. Für das neu gewählte Team gab es viele gute Wünsche für eine weiterhin erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Bewohner des Pflegeheims St. Barbara.