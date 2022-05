Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Eberhardzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eberhardzell – Kommandant Alexander Birk hat die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardzell mit dem Totengedenken an Hans Kraft (Ehrenkommandant), Hans Sproll und Hans Merk eröffnet. Bürgermeister Guntram Grabherr, Kreisrat Manfred Lämmle, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Herbert Glutsch und die Kommandanten Florian Retsch und Thomas Engler wurden als Ehrengäste begrüßt.

Einhundertfünfzehn Einsätze im Jahr 2021 ist eine eindrucksvolle Bilanz, sagte Birk und dankte seinen Feuerwehrkameraden für die gute Zusammenarbeit. Schriftführer Tobias Steiner hat ausführlich über die Einsätze und die Personenrettung beim Hochwasser am 29. Juni 2021 berichtet. Durch den Ausfall der Veranstaltungen im Berichtszeitraum musste Kassierer Holger Krug ein kleines Minus in der Kasse ausweisen. Die Kassenprüfer Willi Sigg und Klaus Mohr lobten die gute Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Laut Jugendfeuerwehrwart Tobias Schwarz werden achtundzwanzig Mädchen und Jungen bei der Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Eberhardzell ausgebildet. Kreisjugendwart a.D. Thomas Ziehmann hat Birk für sein jahrelanges Engagement für die Jugendfeuerwehr mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Nachfolger von Alois Schmid als Obmann der Altersabteilung wurde Guido Ries. Bürgermeister Grabherr überreichte die Urkunden für die erfolgreich abgeschlossenen Lehrgänge und Beförderungen. Für vierzig Jahre aktiven Dienst wurde Klaus Sonntag mit der Ehrenspange in Silber vom Kreis und dem Feuerwehrabzeichen in Gold vom Land ausgezeichnet. Höhepunkt der Versammlung war die Ernennung von Alois Schmid zum Ehrenkommandanten. Durch sein jahrzehntelanges Engagement und Wirken hat sich Schmid besondere Verdienste um das örtliche Feuerwehrwesen erworben. In seiner Dankesrede hat Schmid kurzweilige und interessante Geschichten aus seinem Feuerwehrleben erzählt.

Bei den Wahlen wurde die Vorstandschaft in ihren Ämtern bestätigt. Kommandant Florian Retsch hat sich in seinem Grußwort bei den Kameraden aus Eberhardzell für die Unterstützung bei den Starkregenereignissen in Biberach bedankt. Für Kreisrat Manfred Lämmle sind die Änderung der Satzung vom Kreisfeuerlöschverband und die zwei Millionen Euro Investition aus dem Kreishaushalt in die Ausrüstung ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Feuerwehren im Landkreis.