Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr

Kommandant Markus Merk konnte Bürgermeister Guntram Grabherr, Ortsvorsteher Hubert Ego, Kreisjugendfeuerwehrwart a. D. Thomas Zielmann, Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde Tobias Schwarz und Ehrenmitglied Simon Zell als Ehrengäste begrüßen.

Merk berichtete unter anderem über den Ausbildungsstand der Truppe und die zahlreichen Weiterbildungen, die trotz eingeschränktem oder teilweise eingestelltem Übungs- und Ausbildungsbetrieb absolviert werden konnten. Merk berichtete über die Einsatzjahre 2020 und 2021, wobei das letzte Jahr sehr einsatzreich war. Die Hochwasserereignisse in der Gemeinde oder in Biberach waren allen gedanklich noch sehr präsent. Am 24. Juni 2021 war unsere Wehr in Biberach bei der Firma Gustav Gerster GmbH & Co. KG im Einsatz, die uns eine großzügige Spende als Dankeschön zukommen ließ.

Kreisjugendfeuerwehrwart a. D. Thomas Zielmann ließ es sich nicht nehmen, den sehr engagierten Jugendbetreuern die Ehrungen zukommen zu lassen, was teilweise in den letzten beiden Jahren nicht möglich war: Markus Merk erhielt für die Jugendarbeit die Ehrennadel in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes. Roland Bühler erhielt für die Jugendarbeit die Ehrennadel in Silber des baden-württembergischen Feuerwehrverbandes. Tim Denzel erhielt die Ehrennadel in Bronze.

Bürgermeister Guntram Grabherr bedankte sich für das Engagement, die Mannschaftsstärke und die erfolgreich absolvierten Einsätze. Er überreichte die Urkunden für Lehrgangsteilnahmen und nahm die Beförderungen vor. Verena Bühler und Ralf Schönegg wurden per Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen. Verena Bühler ist die erste Feuerwehrfrau in Mühlhausen.

Beförderungen zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann: Christian Schill, Jakob Tress, Julian Tress, Verena Bühler, Ralf Schönegg. Beförderungen zum Oberfeuerwehrmann: Tim Denzel, Simon Duelli, Fabian Roth. Beförderungen zum Hauptfeuerwehrmann: Fabian Denzel, Günter Zell. Beförderungen zum Löschmeister: Manuel Kibler, Stefan Gnandt.

Verabschiedet wurden Heinrich Bayer, dem für 40-jährigen Feuerwehrdienst das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold verliehen wurde, Norbert Birk, der seit 1976 in der Wehr aktiv und langjähriger Kassenprüfer war, sowie Paul Kibler, der seit 1991 aktiv, langjährig im Ausschuss tätig war und sich um das Florianstüble gekümmert hatte. Ihnen gilt großer Dank für ihren Einsatz und ihre langjährige Treue.