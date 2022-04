Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Hundersingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 65. Versammlung des Schützenvereins Hundersingen 1957 e.V. fand am 08. April im Schützenhaus in Hundersingen statt. OSM Heitele begrüßte mehr als 35 Mitglieder und Gäste.

Die Mitgliederzahlen sind in diesem Jahr gleichgeblieben. Stolz dürfen wir sein, dass momentan 11 Jungschützen das Training besuchen. OSM Heitele spricht über das vergangene Jahr, welches wie bei allen Vereinen, durch die Pandemie geprägt war. Auch in diesem Jahr haben wir ein paar Investitionen getätigt, so dass wir uns jetzt auf das Sportliche und Kameradschaftliche konzentrieren können.

Andrea Jörg informiert über die Veranstaltungen im Jahr 2021 und sportlich informierten die Sportleiter Günter Traub und Reich Stefan. Dominik Pilger informiert über die Aktivitäten der Jugend und Michael Neubrand berichtet über die finanzielle Lage des Vereins.

In seinem Amt als Vorstand wurde Markus Heitele einstimmig bestätigt. Erwin Baur stellte sich nicht mehr zur Wahl als 1. Schützenmeister, hier konnte Joachim Pietsch gewonnen werden. Als Kassier wurde Michael Neubrand, als Sportleiter Gewehr Stefan Reich, Stanko Korosec als Waffenwart und Martin Schmucker als Beisitzer wieder gewählt. Anna-Lena Mautz stellte sich als stv. Jugendleiterin nicht mehr zur Wahl. Einstimmig wurde hierfür Fabian Laub gewählt. Der Kassenprüfer Thomas Ege wurde ebenfalls wieder im Amt bestätigt.

Der kompletten Vorstandschaft wurde die Entlastung durch Karin Traub ausgesprochen. Im Anschluss an die Wahlen wurden die Ehrungen durchgeführt. Für 25 Jahre wurden Ege Thomas, Neubrand Oliver, Schmucker Benedikt und Reich Bernadette geehrt. Für 40 Jahre erhielten die Ehrung Traub Jürgen, Fürst Edgar, Fiderer Luzia, Hermann Walter und Neubrand Michael.

50 Jahre dem Verein die Treue halten Baur Eugen, Wartmann Brigitte und Wiedmann Paul. Und seit sage und Schreibe 60 Jahren hält uns Robert Hauler die Vereinstreue. OSM Heitele bedankt sich bei allen geehrten für die Unterstützung und die Vereinstreue, welche in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Alle erhielten Präsente und Urkunden des Vereins.

OSM Heitele bedankt sich bei allen Teilnehmern und Gästen und wünscht für die bevorstehenden Wettkämpfe ein ruhiges Händchen und viele Gäste bei den bevorstehenden Veranstaltungen.