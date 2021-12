Jahreshauptversammlung des BJBO Aachtal e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Bezirksjugendblasorchesters Aachtal, in welchem auch Kinder der Musikvereine Emmingen und Liptingen an den unterschiedlichen Blasinstrumenten ausgebildet werden, wurde über die letzten beiden Schuljahre zurückgeblickt. Derzeit werden 66 Kinder aus sieben Mitgliedsvereinen durch 13 Lehrkräfte unterrichtet. Trotz der widrigen Umstände durch die Coronapandemie konnte der Musikunterricht ununterbrochen weitergeführt werden, wenn auch zeitweise nur „Online“. Das Minus in der Kasse im Schuljahr 2019/2020 konnte mit dem Gewinn im Schuljahr 2020/2021 wieder ausgeglichen werden, so dass ein solider Kassenstand vorhanden ist. Bei den Wahlen stellten sich alle Verantwortlichen zur Wiederwahl und wurden auch von der Versammlung einstimmig bestätigt. Der geplante Vorspielnachmittag am 21. November 2021 wird auf den 3. April 2022 verschoben. Stattfinden soll er in der Schloßbühlhalle in Liptingen.