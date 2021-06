Jahreshauptversammlung beim Ski-Club Buchhorn

Für eine Fahrraddemo von Kritikern des Regionalplanentwurfs für Oberschwaben und den Bodenseeraum muss bei Ravensburg am Wochenende die Bundesstraße 30 kurzzeitig gesperrt werden. Zu der Veranstaltung am Sonntag, 6. Juni, erwartet die Organisatorin 300 Teilnehmer. Sie gehört nach eigenen Angaben zur Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Wangen und organisiert die Demo im Namen des Aktionsbündnisses Zukunftsfähiger Regionalplan, zu dem mehr als zwei Dutzend Gruppen und Vereine gehören, darunter lokale Gruppen der Naturschutzverbände BUND ...