Jahreshauptversammlung Abteilung Fußball SV 1848 Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Buchau - Am 6. Mai fand im Feuerwehrhaus Bad Buchau die ordentliche Jahreshauptversammlung statt. Abteilungsleiter Christian Contzen begrüßte alle Anwesenden und bedankte sich fürs Kommen. Ein besonderes Willkommen geht an unseren Gesamtvereinsvorsitzenden Wolfgang Lipke und an Klaus Merz, Feuerwehrkommandant und Gastgeber der Veranstaltung. Ebenfalls begrüßt wurde Rolf Preißing, Stellvertreter WLSB, Thomas Bürker, Geli Lipke und Gerwig Müller vom Gemeinderat Bad Buchau, die den verhinderten Bürgermeister Peter Diesch vertraten.

Nach einem kurzen Rückblick und der Vorstellung geplanter anstehender Projekte, bedankte sich Christian Contzen nochmals ausdrücklich bei den Partnern in der SGM der aktiven Herren, dem SV Oggelshausen (Alfred Wohlleb) und dem SV Kanzach (Christoph Beck) für die super Zusammenarbeit. Auf die Unterstützung und einem offenen Dialog miteinander könne man sich stets verlassen und man wird zukünftig die Zusammenarbeit weiter vertiefen.

Der stellvertretende Abteilungsleiter Alexander Seyfried berichtete kurz über die laufende Saison. Die Vorbereitungen auf die neue Saison sind bereits in vollem Gange; mit Jasko Ramic hat der SVBB für die neue Saison einen erfahrenen Trainer finden können.

Tanja Weiß übernahm als Koordinatorin der aktiven Damenmannschaft, deren Rückschau. Als SGM mit der SG Aulendorf spielt sie in der Bezirksliga Bodensee und steht aktuell auf dem 4. Platz, ein Dank an Trainer Peter Gast.

Die Jugendabteilung erfreut sich, mit ca. 200 Kickern und 30 Trainer/Betreuern, über ein lebhaftes Treiben auf den Sportanlagen, dies konnte Uwe Bohner berichten. Ein Dank gilt auch hier den tollen Partnervereinen SV Dürmentingen und Betzenweiler mit denen man als SGM Federsee kooperiert!

Ehrungen: für langjährige Treue und Verbundenheit zur Abteilung Fußball wurden Daniel Gnann, Markus Glaser und Stefan Roth zum 40-jährigem Jubiläum geehrt.

Danksagungen: Eine kleine Überraschung gab es dann noch für Sebastian Münch, Jochen Küfner und Kai-Uwe Sägmüller für ihre unermüdliche ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein!!!

Christian Contzen schloss die Sitzung mit den Wünschen eines weiterhin so gut funktionierenden Miteinanders und dem erfolgreichen Fortbestehens der Abteilung Fußball.