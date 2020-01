Jahresbilanz: Zillert rechnet mit Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region

AALEN (ehü) – „Unsere Kernaufgabe ist es den Strukturwandel aktiv zu begleiten und alles dafür zu tun, damit aus der Digitalisierung kein Jobkiller, sondern ein Jobknüller wird. Der Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg steht vor enormen Herausforderungen“. Dies hat der Chef der Arbeitsagentur Aalen, Elmar Zillert, bei der Präsentation der Jahresbilanz 2019 gesagt. Er erwarte eine schwierige Entwicklung, da sich die Konjunktur eingetrübt habe, aber auch große strukturelle Veränderungen anstünden.

Seinen Ausführungen zufolge ist im Dezember 2019 die Zahl der Arbeitslosen in Ostwürttemberg auf 7 990 Personen gestiegen, dies seien 13,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Betroffen sei vor allem das verarbeitende Gewerbe. Die Arbeitslosenquote betrug in Ostwürttemberg 3,1 Prozent und im Ostalbkreis 2,8 Prozent. Noch drastischer zeigt sich die konjunkturelle Eintrübung bei der Kurzarbeit: 57 Betriebe in Ostwürttemberg und 1965 Beschäftige waren im Dezember 2019 davon betroffen. Vor einem Jahr wurde gerade einmal in vier Betrieben und von 63 Beschäftigten kurz gearbeitet.

Sorge bereiten Zillert vor allem die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Die Qualifikation der Arbeitslosen und die Anforderungen in den Betrieben passten oft nicht mehr zusammen. So sei trotz einer leicht gestiegenen Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten auf 182 196 Personen, die erhöhte Arbeitslosigkeit zu erklären. Nachgefragt würden vor allem Spezialisten und Fachkräfte, während andererseits viele ungelernte Personen arbeitslos seien. So seien beispielsweis 63,3 Prozent der Stellangebote für Fachkräfte, aber nur 41,9 Prozent der Arbeitslosen hätten diese Qualifikation. Wenn man nicht gegensteure, werde sich diese Lücke noch verstärken.

Zillert rechnet mit geringem Wirtschaftswachstum

Im Ausblick auf das laufende Jahr 2020 erwartet Zillert für Ostwürttemberg ein geringes wirtschaftliches Wachstum von 0,5 bis 1,2 Prozent. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten werde zwar weiter moderat anwachsen, trotzdem rechne er mit einem spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Strukturwandel gewinne an Dynamik durch Digitalisierung, Automatisierung, Künstliche Intelligenz und durch den Ausbau der Elektro-Mobilität. Einer Untersuchung zufolge könnten heute schon in Ostwürttemberg bei 31 Prozent der Beschäftigten bis zu 70 Prozent der Tätigkeiten von Maschinen ausgeführt werden.

Außerdem prognostiziert Zillert eine Ausweitung des Fachkräftemangels, ein verstärktes Drängen von Flüchtlingen auf den Arbeitsmarkt sowie eine Verstärkung des Trends zur weiterführenden Schule und zum Studium.

An- und Ungelernte qualifzieren

Für die Agentur für Arbeit sieht der Geschäftsführer vor allem in der Qualifizierung von Un- und Angelernten in den Betrieben ein wichtiges Handlungsfeld. Die vorhandenen Ressourcen gelte es durch eine nachfrageorientierte Qualifizierung auszuschöpfen. An weiteren Aufgaben nannte er die Erwerbspartizipation von Personen im Alter über 50 Jahre und die Beschäftigung von Frauen zu erhöhen, die nachhaltige Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive durch berufliche Qualifizierung, die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland, die Vermeidung und Reduzierung von Langzeitarbeitslosigkeit sowie auf dem Ausbildungsmarkt, die vorhandene Lücke zwischen dem Ausbildungsangebot und Bewerbern zu minimieren.