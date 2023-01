Jahresabschlusskonzert 2022 bei sibirischen Temperaturen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aulendorf/Bad Saulgau - Am 17. Dezember gab der Chor der Marinekameradschaft Aulendorf nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein Konzert auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Saulgau. Wie schon in früheren Jahren bildete auch dieses Jahr der Auftritt der Aulendorfer am Samstagabend den Abschluss des Tages. Trotz eisiger Kälte war zu Beginn um 20 Uhr der Marktplatz vor der Kirche immer noch gut besucht. Ein gutes Dutzend hellerleuchteter Marktbuden verbreitete eine festlich wohlige Atmosphäre. Das Weihnachtsrepertoire der singenden Matrosen begeisterte auch zu später Stunde und bei minus 15 Grad die bibbernden Gäste. Es stellte sich heraus, dass doch einige Besucher aus umliegenden Gemeinden – seit Jahren und über Corona hinaus – dem Marinechor die Treue halten.

Sogar ein Handelsschiffskapitän auf großer Fahrt in der Südsee war unter den Zuhörern (Kapitän auf großer Fahrt ist die gebräuchliche Bezeichnung für einen Handelsschiffskapitän in weltweiten Seegebieten). Mit ihm konnten unsere zur See fahrenden Sänger, nach dem Konzert in Erinnerungen schwelgen und alte See- und Bordgeschichten aufleben lassen. Großes Interesse zeigte er auch für die Entstehung der Marinekameradschaft 1953 und den daraus hervorgehenden Chor 1967. Bei Glühwein und Kaffee war dann die Kälte einigermaßen erträglich. Frostige Temperaturen, vereiste Oberdecks und stürmische See waren damals und sind auch heute noch die ständigen Begleiter der Matrosen. Aber nach einer eineinhalb stündigen Darbietung fährt auch dem abgehärtetsten Seemann die Kälte in die Knochen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir alle froh waren mit unserem Abschlusskonzert das Jahr 2022 zwar durchgefroren, aber gesund und erfolgreich beendet zu haben.