Jahresabschluss in Bayern – Volley Youngstars wollen ohne Zaubertricks erfolgreich sein

Für die Volley Youngstars ertönt am Samstag um 19 Uhr der Anpfiff zum letzten Spiel des Jahres. Mit dem TSV Mühldorf wartet der punktgleiche Tabellennachbar auf die Häfler.

Nach den vielen Doppelspieltagen der vergangenen Wochen freuen sich die Talente vom Bundesstützpunkt in Friedrichshafen auf einen freien Sonntag. Doch zuvor geht es für den Zehnten der 2. Volleyball-Bundesliga beim ein Platz besser postierten Mühldorf ans Netz. Erste Prämisse für die Häfler: „Wir müssen schauen, dass wir so vollzählig wie möglich sind“, sagt Silvio Hellrigl und spricht die krankheitsbedingten Ausfälle einiger Mitspieler an. Auch auf das Training wirkt sich die dünne Personaldecke aus. „Wir machen viel Technik und spielen drei gegen drei oder vier gegen vier“, berichtet der Kapitän der Volley Youngstars.

Aufstellung entscheidet sich kurzfristig

In der Partie am Samstag wollen sich die Häfler laut Hellrigl nur auf sich selbst konzentrieren, insbesondere die Abstimmung und die Kommunikation auf dem Feld sind wichtig. „Wir müssen mit einfachen Sachen erfolgreich sein, bevor wir Zaubertricks versuchen“, sagt Silvio Hellrigl. Wer in Mühldorf spielt, entscheidet sich kurzfristig. „Über die Mannschaftsaufstellung mache ich mir Gedanken, wenn absehbar ist, wer fit ist“, sagt Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar.

Ebenfalls das letzte Spiel des Jahres bestreitet der TSV Mimmenhausen. Und ebenso wie für die Volley Youngstars geht es für den TSV nach Bayern: Der aktuelle Dritte der 2. Volleyball-Bundesliga gastiert am Samstag um 19 Uhr bei den Männern des TV/DJK Hammelburg.