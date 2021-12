Jahresabschluss der JSG Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona macht es einem nicht leicht. Mit einer Sondergenehmigung und einem speziellem bzw. erweitertem Hygienekonzept, konnten sich Mini- und F-Jugend der JSG Bodensee noch ein letztes mal zu einem kleinen Jahresausklang in der Halle treffen.

In mitten weihnachtlicher Klänge, hörten die Kinder plötzlich merkwürdige Geräusche, ein Klopfen und Glockenklingeln. Kurz darauf betrat der Nikolaus die Halle. Welch eine Überraschung.

Der Bischof trat in die Mitte der Nachwuchshandballer und begrüßte alle. Anschließend las er aus seinem goldenen Buch zuerst die guten Dinge vor, wie dass ihr eine tolle Mannschaft seid, die Trainingsbeteiligung hoch ist, dass schon viel gelernt wurde, Trainingserfolge sichtbar sind und viele Medaillen gewonnen wurden. Gefolgt von den Punkten, welche es zu verbessern gilt. Besser auf die Trainer hören, weniger Quatsch machen und Spielgeräte stehen lassen, wurde beispielsweise aufgeführt.

"Ihr seid eine Mannschaft, also ärgert euch nicht gegenseitig", mahnte der Nikolaus ebenso.

Zur Freude aller wollte sich der Nikolaus von den handballerischen Fähigkeiten der Kinder selbst überzeugen und stellte sich kurzerhand ins Tor. Jedes Kind durfte nun beim Siebenmeter gegen Geistlichen aus Myra antreten. Ein paar Würfe parierte er gekonnt, bei vielen Schüssen war er jedoch chancenlos.

Und zum Abschluss sangen alle gemeinsam noch, "In der Weihnachtsbäckerei“ und „O Tannenbaum“.

Unser Nikolaus ist nicht nur ein guter Torwart, sondern auch ein guter Bäcker. Für unsere Kinder stellte er sich wohl auch noch in die Backstube der Bäckerei Bär und backte für jedes Kind eigens einen Hefe-Nikolaus. Ein besonderer Dank geht in diesem Zuge auch an empen Optik für die diesjährige Unterstützung sowie an alle Beteiligten, speziell an die Eltern, für die kleine Aufmerksamkeit und Anerkennung für das Trainer-Team.