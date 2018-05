Jagstzell macht die Jagst erlebbar

Die Gemeinde Jagstzell hat das nächste Großprojekt angegriffen. Die Jagst soll erlebbar gemacht werden. Am Freitag war Spatenstich, und viele haben dabei in die Hände gespuckt, um das ehrgeizige Projekt, das bis zum Ende der Sommerferien fertig sein soll, auf den Weg zu bringen.

In Jagstzell läuft's gerade richtig gut, und deshalb war es nicht verwunderlich, dass Bürgermeister Raimund Müller bei der Begrüßung ein Daucherlächeln auf dem Gesicht hatte, als er sich bei Landtagsabgeordnetem Winfried Mack für die Unterstützung bedankte, ohne die so ein Projekt gar nicht gestemmt werden könnte. „Wir wollen die Jagst erlebbar machen und damit den Fluss, der Jagstzell seinen Namen gibt, in den Vordergrund rücken“, sagte Müller.

Vorausgegangen waren viele Jahre der Planung und das Gemeindeleitbild, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger für dieses Projekt stark gemacht hatten. Die Erlebbarkeit der Jagst hatte im Gemeindeleitbild neben vielen anderen innerörtlichen Entwicklungen einen hohen Stellenwert. Jagstzell sollte im Zusammenhang mit dem Radtourismus und dem Kocher-Jagst-Radweg attraktiver werden. Die Gemeinde Jagstzell hat deshalb in mehreren Sitzungen beschlossen, das Projekt „Die Jagst erlebbar machen“ auf den Weg zu bringen.

Die Finanzierung allerdings stellte die Kommune anfangs vor ein fast unlösbares Problem. Der erhoffte Zuschuss seitens der Leader-Förderung kam nicht, weil dort kein Geld zur Verfügung stand. Frustiert nahm der Gemeinderat dies zur Kenntnis, warf aber die Flinte nie ins Korn, sondern wartete auf weitere Zuschussmöglichkeiten. Und es tat sich ein Türchen auf und der Gemeinde Jagstzell wurde für die geplanten rund 538 000 Investitionskosten ein Zuschuss in Höhe von 360 000 aus Stadtsanierungsmitteln zugesagt. Glück dabei war, dass die Gemeinde Jagstzell die Pläne für das Projekt „Die Jagst erlebbar machen“ komplett in der Schublade liegen hatte und deshalb schnellstens reagieren konnte. Durch Preissteigerungen hat sich das Projekt jetzt auf 689 000 Euro verteuert und die Gemeinde hätte knapp 240 000 als Eigenanteil zu tragen. Es soll jedoch ein weiterer Zuschussantrag gestellt werden.

Landschaftsarchitekt Andreas Walter erläuterte das Projekt, in dem verschiedene Bereiche geschaffen werden sollen. Er nannte in diesem Zusammenhang die Schaffung von Parkplätzen, die gegebenenfalls auch als Festplatz genutzt werden können, Wohnmobilstellplätze für die Ankurbelung des Tourismus sowie zwei Stellplätze mit Ladestationen für E-Autos. Wichtigstes Kriterium sei jedoch, dass die Jagst erlebbar gemacht werde. Dafür soll ein Seitenarm renaturiert werden, der verschiedene Spielelemente für Kinder bietet. Der Kerlesbach wird umgeleitet und in das Gebiet integriert. Neben dem Kleintierzüchterheim entsteht eine Holzterrasse über der Jagst, Bäume sind bereits gepflanzt worden, und jedes Jahr soll ein neuer „Baum des Jahres“ hinzukommen. Sitzplätze, Wasserkraft, Infotafeln und vieles mehr sollen die Jagst zum Erlebnis machen.

Landtagsabgeordneter Winfried Mack lobte die Umtriebigkeit von Jagstzell. Hier werde gezeigt, wie ein Zentrum herausgeputzt werden könne, wenn man die Weichen rechtzeitig dafür stelle. Jagstzell beginne durch solche Projekte, die die Innenentwicklung vorantreiben würden, wieder zu leben.

Anschließend wurde das Gelände begangen und man traf sich im Rettungszentrum zum zünftigen Weißwurstfrühstück. Und dort holte Bürgermeister Raimund Müller den nächsten Trumpf aus dem Ärmel. Für die weitere Innenentwicklung der Gemeinde Jagstzell gibt es laut einem Bewilligungsbescheid vom 17. Mai einen Zuschuss in Höhe von 900 000 Euro.