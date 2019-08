Jago Maric: „Wir müssen eine Schippe drauflegen“

Nach dem Großereignis DFB-Pokal (mit der 1:3-Niederlage nach Verlängerung gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf) und dem mühevollen 2:0-Sieg in der ersten Runde des SBFV-Pokals (beim Bezirksligisten FC Hochemmingen) geht es für den FC 08 Villingen in der Fußball-Oberliga wieder um Punkte. Die Schwarzwälder gastieren am Samstag um 14 Uhr an der Kreuzeiche in Reutlingen.

Bei den Reutlingern, die immer mit großen Ambitionen in die Saison gehen und als ehemaliger Zweitligist zumindest den Aufstieg in die Regionalliga anpeilen, gab es vor der Saison einen großen personellen Umbruch. Für den neuen Trainer Maik Schütt (kam vom Verbandsligisten VfL Sindelfingen) keine leichte Aufgabe, aus den zumeist von unteren Klassen verpflichteten Spielern und dem vorhandenen Kader eine schlagkräftige Einheit zu formen. So war auch der Oberligastart (2:2 gegen den SV Oberachern und 0:0 beim TSV Ilshofen) eher dürftig für die Kreuzeiche-Kicker. Im württembergischen Verbandspokal erreichte der SSV unter der Woche durch einen 4:1-Sieg beim Landesliga-Aufsteiger SV Wittendorf die dritte Runde.

„Die Reutlinger sind schwer einzuschätzen, aber trotzdem hat der SSV Qualität“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Dass die DFB-Pokalpartie gegen Düsseldorf viel Kraft gekostet hat war beim mühevollen 2:0-Sieg unter der Woche in Hochemmingen zu spüren. „Viele Spieler wirkten nicht frisch“, stellte Sportvorstand Arash Yahyaijan fest.

Deshalb war in den letzten beiden Tagen auch eher Regeneration angesagt, zeigt sich der Kader der Nullachter doch derzeit auch ein wenig ausgedünnt. Zwar kehren Mittelfeldspieler Tobias Weißhaar und Innenverteidiger Mauro Chiurazzi nach ihren Rotsperren wieder in den Kader zurück, aber neben den Langzeitverletzten Stjepan Geng und Niko Tadic fallen auch Kapitän Benedikt Haibt (Muskelfaserriss in der Wade) und seit vergangenen Mittwoch Leo Benz aus. Wenigstens hat sich der befürchtete Bänderriss nur als starke Prellung heraus gestellt, so dass der junge Innenverteidiger, der vom SV Zimmern kam, nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann.