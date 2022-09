Am Dienstagmorgen wurden im Bachlauf an der Walserbrücke auf Höhe der Wasserpumpenhütte drei ausgenommene Rehkadaver gefunden. Es befanden sich größtenteils nur noch die Knochen vor Ort. Der dort zuständige Berufsjäger gab gegenüber der Polizei an, dass es sich um Jagdwilderei gehandelt hat. Der Täter ist bislang unbekannt.