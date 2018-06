(an) - Am Sonntag, 9. September, lädt die Jagdhornbläsergruppe der Kreisjägervereinigung (KJV) Schwäbisch Gmünd zur traditionellen Jagdserenade nach Hohenstadt in den Schlosspark ein. Die mitwirkenden Bläsergruppen sind weit über ihre Heimatregionen hinaus bekannt und werden mit einem Programm aufwarten.

Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr und der Eintritt ist frei. Es wirken neben der Jagdhornbläsergruppe Schwäbisch Gmünd die Jagdhornbläser „Rinderburg“ Ellwangen, die Stauferländer Alphornbläser, Eislingen, das Bläsercorps Ellwangen der Jägervereinigung Aalen, Parforcehornbläser Göppingen und die „Freischütz“ Schwaben sowie Solist Erich Barth mit. Die Bewirtung übernimmt der Musikverein Hohenstadt und lädt anschließend in den Eiskeller des Schlosses ein.