Jackpot 2010 erstmals über 20 Millionen Euro

Von Sebastian Borger und London

Die britische Premierministerin Theresa May (Foto: dpa) bereitet einen Brexit-Kurswechsel vor. Am Montag konferierte sie mit dem niederländischen Premier Mark Rutte, am Donnerstag ist sie bei Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast. May will dabei unterstreichen, was ihre Abgesandten den EU-Partnern nahegelegt haben: Wenn London kommende Woche das Weißbuch zur künftigen Zusammenarbeit mit dem Kontinent vorlegt, sollten Brüssel und die anderen Hauptstädte nicht wieder ablehnend reagieren.