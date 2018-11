Vom Jäger zum Gejagten: Mit dem 31:26-Heimsieg gegen Spitzenreiter HSC 2000 Coburg hat sich der HBW Balingen-Weilstetten auf den zweiten Platz der zweiten Handball-Bundesliga verbessert. Den Aufstiegsplatz gilt es für die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle am Freitag ab 19.30 Uhr zu verteidigen. Dann sind die Schwaben beim Dritten TUSEM Essen zu Gast.

Anders als Balingen-Weilstetten, das fünfmal in Serie gewann und 15 Heimsiege hintereinander feiern konnte, sind die punktgleichen Ruhrgebietsstädter in ihren Leistungen schwankend. Bei Aufsteiger TV Großwallstadt, der als 16. einen Abstiegsplatz belegt, verlor Essen 33:36. Von der Pleite will sich Bürkle nicht blenden lassen. „Essen ist mit Ferndorf eine der Überraschungen in diesem Jahr. Sie können wirklich gut Handball spielen, sind mit die schnellste Mannschaft. Sie hatten in den vergangenen Wochen ein wenig Probleme mit ihrer Abwehr. Ich bin gespannt, ob sie das gegen uns in den Griff kriegen.“

Personell steht bei einigen HBW-Spielern noch ein Fragezeichen hinter einem möglichen Einsatz. Lukas Saueressig konnte allerdings schon wieder voll mittrainieren. Ungeachtet der personellen Sorgen geht Bürkle mit einer klaren Zielvorgabe in die kommende Partie in Essen: „Es wird eine ganz schwere Nummer. Aber wir sind guter Dinge, auch mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen, dass wir sagen: Wir fahren da hin und nehmen die Punkte mit.“