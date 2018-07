IWF: Strauss-Kahn tritt zurück

Washington (dpa) - Der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, tritt zurück. Das teilte der IWF in Washington mit. Strauss-Kahn soll versucht haben, ein Zimmermädchen zu vergewaltigen. Er sitzt in New York in Untersuchungshaft. Laut IWF schrieb Strauss-Kahn in einem Brief, er sei „unendlich traurig“, seinen Rücktritt erklären zu müssen. Er bestreite weiter entschieden alle Beschuldigungen gegen ihn. Strauss-Kahns Anwälte wollen heute erneut versuchen, ihn per Kaution aus der Haft zu bekommen.