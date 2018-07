IWF: Strauss-Kahn besitzt keine Immunität

Washington (dpa) - IWF-Chef Dominique genießt nach Angaben des Währungsfonds in einem Sexualstrafverfahren keine diplomatische Immunität. Seine Immunität sei begrenzt und sei nicht auf diesen Fall anwendbar, teilte der IWF in Washington mit. Einzelheiten wurden nicht genannt. Strauss-Kahn soll versucht haben, in seiner New Yorker Hotelsuit ein Zimmermädchen sexuell zu nötigen. Er streitet dies ab. Der 62-Jährige sitzt derzeit in New York in Haft.