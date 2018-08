Unfall in Untermarchtal: Eine Streife der Ehinger Polizei ist vor Ort. Sie nimmt die Unfallverursacherin mit nach Ehingen in die Notfallaufnahme der Klinik. Für einen Alkoholtest soll der Frau Blut abgenommen werden. Am Ende bestätigt sich der Verdacht der Polizisten: Die Frau war betrunken. Die Streife fährt sie wieder zurück in den Munderkinger Raum.

Währenddessen ist es ruhig in der Zentrale des Polizeireviers Ehingen. „Das muss der Vorführeffekt sein“, sagt Polizistin Sarah Maucher.