Italiens Rekord-Jackpot wächst

Italiens Rekord-Jackpot bleibt unangetastet und wächst weiter. Auch bei der gestrigen Ziehung hatte keiner der Millionen Lottospieler die richtigen sechs Zahlen, um die stattliche Summe von 131,5 Millionen Euro zu gewinnen. In dem riesigen Geldtopf warten damit jetzt knapp 136 Millionen Euro. Der „Superenalotto“-Jackpot ist zuletzt am 31. Januar geknackt worden. Die nächste Ziehung ist erst am kommenden Montag. Getippt wird in der Zahlenreihe von 1 bis 90. Ganz Italien bleibt damit im Lotto-Fieber.