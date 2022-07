„Italienische Nacht“ in Mietingen

Mietingen (sz) - Passend zum wahrhaft südlichen Sommerwetter lädt das Duo Sunrise aus Südtirol zu einer „Italienischen Nacht“ am Samstag, 30. Juli, im Biergarten-Pub in Mietingen, Robert-Bosch-Straße 12. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Die beiden Musiker kommen aber nicht allein. Neben dem Duo Sunrise treten weitere Künstler wie Frank Pöschl, Giuseppe Marti und das Duo Fresh & Fun auf. Neben Musik aus Italien erwartet die Gäste auch Essen aus der Toskana. Der Einlass zur „Italienischen Nacht“ beginnt um 18.30 Uhr. Im Eintrittspreis von 42 Euro (38 Euro für Fanclub-Mitglieder des Duos Sunrise) sind das Essen und ein Getränk inbegriffen. Ticketbestellungen sind per WhatsApp an 01577/9553242 möglich.