Italien gewinnt UEFA eEURO – DFB-Team nach Vorrunde raus

Die italienische eFootball-Nationalmannschaft hat die UEFA eEuro 2020 gewonnen. Im Finale der erstmals ausgetragenen Europameisterschaft in der Fußball-Simulation eFootball PES 2020 hat die Squadra Azzurra gegen das Team von Serbien gewonnen.

„EUROPAMEISTER“, hieß es nach dem dritten Sieg im vierten Spiel der Best-of-Five-Finalserie auf dem Twitter-Kanal der italienischen eFootball-Nationalmannschaft.

Neben dem EM-Titel sicherte sich das italienische Quartett um PES-Profi und Team-Kapitän Nicola „Nicaldan“ Lillo ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro.

Weniger erfolgreich lief die erste UEFA eEURO für die Deutsche Nationalmannschaft. Als Mitfavorit auf den Titel gestartet, war das Turnier für die DFB-Auswahl bereits nach der Gruppenphase vorbei. Nur ein Sieg aus drei Spielen bedeutete das vorzeitige Aus.

Sämtliche 55 UEFA-Mitgliedsverbände hatten an der Qualifikation zur UEFA eEURO 2020 teilgenommen. Die 16 besten Teams spielten an diesem Wochenende um den EM-Titel. Ausgespielt wurde das Turnier auf der Playstation 4. Ursprünglich sollte das Finalturnier in London ausgetragen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die eEURO jedoch nur als Online-Turnier statt.

Seite der UEFA zur eEURO 2020

Spiele und Ergbnisse der UEFA eEURO 2020

Twitterbeitrag der italienischen eFootball-Nationalmannschaft