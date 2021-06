So richtig sinken will die Inzidenz im Landkreis Biberach noch nicht. Während andere Kreise in Baden-Württemberg stabil weit unter einem Wert von 50 liegen, schwankt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Biberach seit Tagen um den 50er-Wert – mal ein bisschen darunter, mal ein bisschen drüber. „Das macht uns schon sehr nachdenklich“, sagte Landrat Heiko Schmid in der Sitzung des Kreistags am Freitagnachmittag in Aßmannshardt. An was das liegen könnte, führte anschließend Dr.