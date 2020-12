IT-Mittelständler Doubleslash spendet 10 000 Euro für Aufforstung

Friedrichshafen (sz) - Die Mitarbeiter des Softwareunternehmens Doubleslash streichen die Weihnachtsfeier. Stattdessen spenden sie 10 000 Euro, um damit die Aufforstung von Bäumen zu ermöglichen, teilt das Unternehmen mit. Die Initiative Treedom kann dafür im kommenden Jahr rund 1000 Bäume pflanzen lassen. Die Mitarbeiter haben in einer Abstimmung entschieden, was mit dem Budget passieren soll. Sie setzen damit ein „Zeichen für Nachhaltigkeit, Verantwortung und den Erhalt unseres Planeten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Bäume werden auf verschiedenen Plantagen rund um den Globus gepflanzt – gerade dort, wo die Initiative Treedom Unterstützung benötigt.