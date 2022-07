Ist Gott da?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Firmgottesdienste gab es in diesem Jahr im „Unteren Rottal“ - drei Mal elf Firmlinge aus Achstetten, Bronnen und Stetten, elf aus Burgrieden und acht Firmlinge aus Rot und Bihlafingen. Drei Mal war Domkapitular Andreas Rieg aus Rottenburg Firmspender. Einmal der Leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Stefan Ziellenbach.

Die Jugendlichen waren jedes Mal engagiert dabei und brachten Fragen und Gedanken in die Gottesdienste mit ein. „Wir warten darauf, dass Gottes Heiliger Geist zu uns kommt. Doch heute ist Glaube nicht mehr selbstverständlich. Da mussten wir Jugendlichen uns zunächst fragen, wo wir im Glauben stehen und ob Gott wirklich da ist.“

Ein Beispiel fanden die Jugendlichen bei Angelo Roncalli, dem späteren Papst Johannes 23.. Auch er war durch Fragen und Zweifel gegangen. Später wurde er dafür berühmt, weil es ihm wichtig war, frische Luft in die Kirche herein zu lassen und den Menschen zu helfen, die Fragen ihrer Zeit zu beantworten.

Domkapitular Rieg erzählte auch aus seinem eigenen Leben und wie sich der Glaube durch sein Interesse und Studium entwickelte. Doch immer wieder brauchte es eine Entscheidung und den persönlichen Einsatz.

Pfarrer Ziellenbach bot in seiner Ansprache eine Antwort auf die Frage an, warum Gott da oder dort nicht eingreift. Er führte aus, dass es eben darauf ankommt, selbst ins Handeln zu kommen. „Gott hält uns den Spiegel vor und fragt zurück: ‚Warum greifst du nicht ein?‘“ Schnell kam man dabei ins Nachdenken, über die vielfältigen Herausforderungen und Probleme dieser Tage. Beide Prediger betonten: Glaube hat mit Engagement zu tun für das, was wichtig und gut ist. Dabei kommt es auf jeden an.

Auch die musikalische Gestaltung der Gottesdienste bereitete den Besuchern viel Freude: In Achstetten begleitete die Gruppe Crescendo die beiden Gottesdienste, in Burgrieden der Kirchenchor aus Schwendi und in Rot die Chorgemeinschaft Frohsinn.

Jede Firmung hatte ihre eigene Atmosphäre und es bleibt offen, woran sich die Jugendlichen später zuerst erinnern werden, an die Firmspendung, an ihre Beiträge, die Predigt, an die Lieder und die Musik, an ihre Verwandten und Freunde, an die schön geschmückte Kirche? Allen sei gewünscht, dass Gottes Geist ihr Leben beflügelt.