Ist das eine gute Idee?

Das hört sich erst mal gar nicht so schlecht an: nur noch zwei beschließende Ausschüsse. Wer aber die Diskussionsfreudigkeit des amtierenden Gemeinderats kennt, dem schwant nichts Gutes dabei.

Der Oberbürgermeister hatte nachrechnen lassen, wie lange die Sitzungen in den vom gleichen Gemeinderat 2014 beschlossenen drei Ausschüssen so dauern – rund vier Stunden. Wenn man jetzt mal über den Daumen peilt, wie lange möglicherweise in den beiden „Superausschüssen“ diskutiert werden wird, kann man tatsächlich und doppeldeutig „Gute Nacht“ sagen.

Warum das Ganze jetzt noch vor den Kommunalwahlen und nicht vom neu gewählten Gemeinderat beschlossen werden soll, ist nicht so ganz nachvollziehbar. Warum lässt man nicht die „Neuen“ entscheiden?

Die, so steht zu befürchten, werden sich freuen, wenn sie bis 22, 23 Uhr im Saal sitzen. Fraglich, ob das auf Dauer den Neugewählten allzu große Lust auf Lokalpolitik macht. Um was es bei dem Antrag auch geht: Immer wieder monieren Gemeinderäte, dass sie nicht ausreichend informiert würden, was in den Ausschüssen so diskutiert wird. Das müsste aber auch die Aufgabe der Fraktionsmitglieder sein. Ob zwei statt drei Ausschüsse aber das Problem ausufernder Sitzungen lösen, ist ziemlich fraglich.