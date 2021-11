Isnyer Treuepass-Aktion startet wieder

Das Büro für Stadtmarketing der Isny Marketing GmbH hat zusammen mit dem Gewerbeverein Isny Aktiv den Treuepass neu aufgelegt. Die Aktion läuft vom Mittwoch, 24. November, bis Samstag, 18. Dezember, und möchte einen Anreiz setzen, lokal einzukaufen und die örtlichen Betriebe beim Weihnachtbummel zu bevorzugen.

„Wer weiter denkt, kauft näher ein“ – das ist das Motto der Aktion Treuepass, die es seit 2015 in Isny gibt. Laut Pressemitteilung des Büros für Stadtmarketing wird sie stetig erfolgreicher: Immer mehr Betriebe nehmen teil und sponsern Preise, immer mehr Kunden sind mit dem Treuepass unterwegs und sammeln Stempel beim Einkaufen. Dieses Jahr seien es mit 84 Geschäften, Lokalen und anderen Isnyer Einrichtungen 13 mehr als im Vorjahr. Das hänge damit zusammen, dass das Bewusstsein über die Vorteile des lokalen Einkaufens weiter wachse: „Nicht nur wegen des starken Gemeinschaftssinns in Isny und dem Verständnis darüber, dass das lokale Gewerbe von der lokalen Nachfrage lebt“, so Katrin Mechler, Leiterin des Stadtmarketings. Es habe auch damit zu tun, „dass Isny einfach viel zu bieten hat.“

Die Treue zum lokalen Handel und der Gastronomie sei ein Aspekt, der besonders in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen habe: „Isnyer Einzelhändler und Gastronomen hatten über lange Zeit schwer zu kämpfen mit den Einschränkungen und müssen aktuell erneut mit Auflagen zurechtkommen“, erklärt Mechler. Die Aktion rücke die Angebote vor Ort in den Fokus und sie generiere Umsätze. Dass das auch in diesen schwierigen Zeiten funktioniert, zeigen laut Mechler die steigenden Teilnehmerzahlen. Um diesen Trend zu stärken, sponsert Isny Aktiv e.V. erneut Preise – insgesamt 1000 Euro in Form von Isny Güldinern, der Währung, die nur in Isny ausgegeben werden kann.

Der Gesamtwert aller Preise – Sachpreise, Einkaufs- und Verzehrgutscheine und die Güldiner – liegt bei mehr als 9000 Euro, so die Pressemitteilung. Aussicht auf einen Gewinn haben all diejenigen, die ihren Treuepass bis Samstag, 18. Dezember, in der Isny Info im Hallgebäude, im Bürgerbüro, bei der Buchhandlung Mayer oder bei den Christbaumverkäufen am 4., 11. und 18. Dezember vor dem Rathaus einreichen. Die sechs Felder auf dem Pass müssen von verschiedenen Betrieben gestempelt sein. Wer mehrere Treuepässe füllen und seine Gewinnchance erhöhen will, muss darauf achten, auch dann keinen Stempel doppelt zu sammeln. Erhältlich sind die Treuepässe in den teilnehmenden Betrieben, in der Isny Info und im Bürgerbüro. Die Verlosung findet am Montag, 20. Dezember, statt.