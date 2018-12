Isnyer Stubenmusik bringt „Dreikönig im Schwabenland“ auf die Bühne

Wangen (sz) - Die Isnyer Stubenmusik tritt mit ihrem traditionelles Programm „Dreikönig im Schwabenland“ am Sonntag, 30. Dezember, um 11 Uhr im Giebelsaal der Badstube in Wangen auf. Was geschieht, wenn sich der Evangelist Lukas in der heiligen Nacht in ein Allgäuer Wirtshaus verirrt? Das erzählt die Isnyer Stubenmusik humorvoll in ihrem Programm, heißt es in der Ankündigung. Der Evangelist kämpft darin nicht nur mit dem robusten Allgäuer Charme, sondern auch um das Seelenheil eines hartherzigen Wirtes. Umrahmt wird der Abend von oberschwäbischer und Allgäuer Musik. Der Eintritt ist frei. Weitere Auftritte sind am Freitag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Säulensaal der Klinik im Hofgarten in Bad Waldsee und am Samstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr im Refektorium im Schloss in Isny. Foto: Isnyer Stubenmusik