Isnyer Parkvignette im neuen Design erhältlich

Isny (sz) - Ab Donnerstag, 17. März, gibt es 250 städtische Jahresparkvignetten um zehn Euro günstiger. Das ist eine der Maßnahmen des städtischen Hilfspakets, die zur Unterstützung des Isnyer Handels und der Gastronomie beitragen sollen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

35 Euro kostet die Jahresparkvignette regulär. Im Bürgerbüro ist sie ab 17. März zum vergünstigten Preis von 25 Euro erhältlich, solange wie das Kontingent von 250 Stück reicht. Der Einnahmeausfall von 2500 Euro wird aus dem Topf der bereitgestellten 35 000 Euro von der Stadt finanziert. Von diesem Angebot sollen vor allem diejenigen profitieren, die häufig in die Stadt zum Einkaufen kommen und davon wiederum der Handel und die Gastronomie in Isny. „Die Flexibilität, die die Vignette bietet, macht einen Besuch der Isnyer Innenstadt noch attraktiver“, so Bürgermeister Rainer Magenreuter, der sich mit der Verwaltung, dem Stadtmarketing und dem Verein Isny Aktiv über die Maßnahme verständigt hat.

Nutzer der Vignette parken in Isny und seinen Ortschaften auf allen öffentlichen Parkplätzen jeweils bis zur Höchstparkdauer von maximal drei Stunden – ganz ohne die Suche nach Parkscheinautomat und Kleingeld. Da die Vignette nicht fahrzeuggebunden ist, könne sie von der ganzen Familie oder Übernachtungsgästen genutzt werden. Weiterhin gebe es die Vignetten mit einer Gültigkeit von einem oder sechs Monaten, allerdings ohne Vergünstigung.

Im Zuge des zuneige gehenden Vorrats an Vignetten im Februar, sah das Stadtmarketing zusätzlich Gelegenheit die Parkvignette an das Isny Design anzupassen. In Abstimmung mit dem Ordnungsamt wurde der „Freiparker“ neu aufgelegt: In hellen, freundlichen Farben, mit bewährter integrierter Parkuhr, mit den wichtigsten Informationen rund ums Parken in Isny in der von Otl Aicher für Isny entwickelten Schriftart „Rotis“ sowie mit einer Karte, die die Parkplätze und -häuser der Stadt übersichtlich darstellt, kommt die Isny Vignette nun im Design der Stadt daher.