Isnyer Firmen setzen auf Güldiner

Vom Handwerksbetrieb bis zum größten Arbeitgeber der Stadt: Isnyer Unternehmen setzen auf die lokale Zweitwährung und fördern so das lokale Gewerbe. Besonders zu Weihnachten haben die Isny Güldiner Hochkonjunktur und werden als Präsente für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestellt. Der Stadtmarketingverein Isny Aktiv, der das Ziel verfolgt, mit der Währung die lokale Kaufkraft in der Stadt zu halten, spricht in seiner Presseerklärung von einer „enormen Solidarität in Isny“.

Der Isny Güldiner ist die Heimatwährung. Die Münzen können nur in Isny ausgegeben werden, mehr als 100 Isnyer Betriebe nehmen sie an. Fast 100 000 Euro wurden dieses Jahr in Isny Güldiner gewechselt. Neben knapp 11 000 Euro, die Bürger und Privatpersonen in Isny Güldiner tauschten und 4000 Euro in Form von Güldinern, die Isny Aktiv und die Isnyer Stadtverwaltung im Rahmen des Hilfspakets für die Innenstadt und mehrerer Treuepass Aktionen sponserten, wurden insgesamt fast 80 000 Euro in Isny Güldinern von hiesigen Firmen und Institutionen direkt bei Isny Aktiv bestellt.

Einige Betriebe nutzen sie als monatliche steuerfreie Zuwendung für die Mitarbeitenden, den Großteil von knapp 71 000 Euro machten Präsente für die Belegschaft aus. Unter ihnen das Stephanuswerk Isny, die Verbundschule Isny, die Isnyer Stadtverwaltung und viele kleine Isnyer Firmen. Zuletzt beschenkte der in Isny ansässige Freizeitfahrzeughersteller Dethleffs seine Mitarbeitenden. Am Nikolaustag durften sich über 1600-köpfige Belegschaft des größten Arbeitgebers der Stadt über jeweils 25 Euro in Form von Isny Güldinern freuen.