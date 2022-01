Isnyer Akkordeonisten glänzen bei Orchesterwettbewerb

Das Akkordeon-Orchester Isny II hat erfolgreich am 10. Deutschen Orchesterwettbewerb teilgenommen.

Der Wettbewerb findet seit 30 Jahren im olympischen Turnus von vier Jahren statt. Bereits im November 2019 hatte sich das Akkordeon-Orchester Isny II unter der Leitung von Susanne App für das Bundesfinale in Bonn qualifiziert, so eine Pressemitteilung. Leider habe jedoch die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Wettbewerb konnte 2020 wie auch 2021 nicht in Präsenz stattfinden. 2021 folgte eine „virtuelle“ Version. Aufnahmeteams wurden zu rund 70 Orchestern geschickt, die dort das Wettbewerbsvorspiel live aufnahmen.

Die Isnyer Akkordeonisten können zufrieden mit ihrer Darbietung sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Jury beurteilte im Dezember die Orchester und kürte die Preisträger. Dabei erhielt Isny II das zweithöchste Prädikat „sehr gut“ ‒ kein Akkordeonorchester wurde höher bewertet.