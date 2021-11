Isny setzt Corona-Impfkampagne fort

Die Stadt Isny und das OSK-Impfteam machen mit ihrer Impfkampagne weiter und bieten im Dezember regelmäßig an zwei Tagen pro Woche offene Impftermine ohne Anmeldung an.

„Wer jetzt noch nicht geimpft ist, sollte es dringend nachholen – seiner eigenen Gesundheit zuliebe aber auch aus Verantwortung für seine Mitmenschen. Wir dürfen nicht riskieren, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht“, appelliert Bürgermeister Rainer Magenreuter in einer Pressemitteilung an alle Ungeimpften.

Das OSK-Impfteam habe in Isny bereits mehrere Impftermine angeboten und erhöhe die Zahl der Impftage im Dezember nochmals deutlich. Jeweils Freitag und Samstag werde in Isny im Kurhaus am Park geimpft. Auch über die Feiertage, sogar an Heilig Abend, am ersten Weihnachtsfeiertag und Silvester, laufe die Aktion weiter. Ohne Anmeldung können sich Impfwillige laut Mitteilung ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung holen.

Pro Einsatz sind 200 Impfungen zu erwarten, möglicherweise sogar 250, heißt es weiter. Für die Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Der Impfling könne vor Ort nach ärztlichem Gespräch den Impfstoff wählen.

Impfberechtigt sind derzeit alle ab 12 Jahren. Unter 16-Jährige müssen von den Eltern begleitet werden. Eine Auffrischungsimpfung ist für alle sechs Monate nach der Einmal- (Johnson & Johnson) beziehungsweise der Zweitimpfung möglich. Für die sogenannten Boosterimpfungen nach einer Coronainfektion ist der PCR-Nachweis über die Erkrankung mitzubringen. Generell sind der Ausweis, das Impfbuch beziehungsweise der Nachweis der bisherigen Impfung und möglichst auch die Krankenkassenkarte vorzuweisen. Eine Anmeldung ist nicht möglich, es gibt keine Terminvergabe und mit längeren Wartezeiten ist laut Mitteilung zu rechnen.

Die nächsten Termine: Donnerstag, 25. November (9 bis 15 Uhr); Samstag, 27. November (9 bis 15 Uhr); Samstag, 4. Dezember (9 bis 17 Uhr); Freitag, 10. Dezember (9 bis 15 Uhr); Samstag, 11. Dezember (12 bis 18 Uhr); Freitag, 17. Dezember (9 bis 15 Uhr); Samstag, 18. Dezember (12 bis 18 Uhr); Freitag, 24. Dezember (9 bis 12 Uhr); Samstag, 25. Dezember (9 bis 12 Uhr); Freitag, 31. Dezember (9 bis 12 Uhr); Samstag, 1. Januar (9 bis 12 Uhr). Ort ist voraussichtlich immer das Kurhaus am Park.