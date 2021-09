„Isny macht auf“ findet dieses Jahr wieder statt

Isny (sz) - „Isny macht auf“ ist im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr soll der verkaufsoffene Sonntag mit Begleitprogramm und großem Flohmarkt wieder stattfinden. Termin ist der 26. September.

„Es hat sich lange Zeit schwierig gestaltet, festzulegen ob ,Isny macht auf’ stattfinden kann, und wir mussten die Entscheidung, was machbar ist und was nicht, bis Ende August schieben“, erklärt Katrin Mechler vom Büro für Stadtmarketing die Schwierigkeiten bei der Veranstaltungsplanung angesichts der unvorhersehbaren Entwicklungen in der Pandemie. „Isny macht auf“, immer am letzten Sonntag im September, bietet in normalen Zeiten neben dem verkaufsoffenen Sonntag ein breitgefächertes Rahmenprogramm, Musik, Vereinsaktionen, Führungen und Kinderunterhaltung.

In diesem Jahr müssen die Veranstalter beim Programm abspecken. Dass der verkaufsoffene Sonntag stattfinden soll, dafür habe sich aber die Mehrzahl der innerstädtischen Einzelhändler ausgesprochen, berichtet Mechler. Zahlreiche Isnyer Geschäfte werden am Sonntag, 26. September, von 11.30 bis 16.30 Uhr ihre Türen für die Kunden öffnen, viele bieten Sonderaktionen. Begleitend wird von 11.30 bis 17 Uhr der Energie- und Klimaschutztag im Bereich des Burgplatzes stattfinden, organisiert vom Regionalen Energieforum (Refi) in Kooperation mit der Freien Energiegenossenschaft Isny (Fegi). Mit dabei sind auch die Energie-AG des Gymnasiums Isny, die Bio-Energie Isny GmbH (Bei), die Mobilitätszentrale und der Arbeitskreis Biodiversität. Der Ortsverein Isny des DRK bindet sich an dem Tag im Rahmen der „Woche der Wiederbelebung“ ein und zeigt in der Bahnhofstraße, was jeder im Notfall bei Herzstillstand tun kann.

Am Marktplatz, in der Bergtor- und Obertorstraße wird es den Flohmarkt und in der Espantorstraße den Kinderflohmarkt geben. Beide Märkte werden zwar etwas kleiner, da die Abstände zwischen den Ständen vergrößert werden müssen, aber „das Verkaufen und Stöbern wird auch in diesem Rahmen Spaß machen“, zeigt sich Mechler optimistisch. Die Anmeldungen zum Flohmarkt sind bereits am 1. September gestartet. Ob es Restplätze gibt, müssen Interessierte bei Sabrina Hail telefonisch unter 07566 / 94 14 64 erfragen.