Isny ist Kleinstadtperle

Nun ist es amtlich: Isny ist eine Perle. Die Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW) und die Industrie- und Handelskammern (IHK) haben die Allgäustadt als eine von zwölf „Kleinstadtperlen“ ausgewählt – neben Bad Säckingen, Bretten, Ehingen, Ellwangen, Freudenstadt, Münsingen, Schorndorf, Schramberg, Schwäbisch Hall, Waldkirch und Weinheim. Gemeinsam mit den Dachverbänden werben die Städte um Reisende, die besondere Angebote suchen. Zum Auftakt lädt ein Fotowettbewerb ein, Bilder aus „Perlen“ in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

„Den attraktiven Angebotsmix bietet Isny immer schon. Mit der Initiative Kleinstadtperlen wird das, was unsere Geschäftswelt auszeichnet, noch weiter hinausgetragen“, schreibt die Isny Marketing (IMG) in einer Pressemitteilung.

Als eine der Kleinstadtperlen empfehle sich Isny für Urlauber, die Stadtleben abseits von Mainstream und Standard-Sehenswürdigkeiten erleben wollen, die IMG freue sich sehr, ausgewählt worden zu sein und sei „stolz, uns offiziell als Kleinstadtperle bezeichnen zu dürfen“, heißt es weiter.

Auch wird hervorgehoben, dass die IMG mit Wander-, Rad- und Loipenangeboten, Führungen sowie Tagesprogrammen die Patienten der Kurkliniken und Touristen in die Stadt ziehe. Damit die den Einzelhandel in der Innenstadt nutzten, würden lebendige Veranstaltungen, wie der Samstag vor Ostern in Isny oder der Schmalzmarkt organisiert.

Anlässlich der Kür zur „Klein-stadtperle“ sind Städtereisende, aber auch Einwohner nun dazu aufgerufen, ihre schönsten Fotos der teilnehmenden Kleinstädte auf Facebook oder Instagram zu posten. Wer bis zum 20. Juli seine Bilder gemeinsam mit dem Hashtag #Kleinstadtperlen und dem Hashtag der jeweiligen Stadt hochlädt, kann einen Kurzurlaub in einer der Städte gewinnen. Die besten Fotos werden von einer Jury gekürt.