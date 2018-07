Isny fordert in der Bezirksliga Kehlen heraus

Das Spitzenspiel des 31. Spieltages in der Bezirksliga (Donnerstag, 18.30 Uhr) ist die Partie zwischen dem SV Kehlen und dem FC Isny. Während die Kehlener durch das 5:1 beim SV Amtzell die Tabellenführung verteidigt haben, gerät Isny zum Saisonfinale außer Tritt. Wenn die Isnyer am Donnerstag in Kehlen verlieren, sind sie raus aus dem Meister-Rennen.

Den zweiten Platz hat der FCI bereits verloren – an die SG Kißlegg. Die Kißlegger sind seit zehn Spielen ohne Niederlage. Bei einem Sieg in Seibranz könnte die SGK im Kampf um Platz eins der lachende Dritte sein. Ebenfalls noch im Titelrennen ist der SV Fronhofen. Am Donnerstag muss der SVF in Laimnau bei der SG Argental ran. Dem TSV Eschach werden gegen die TSG Bad Wurzach verletzungs- und studienbedingt wohl wichtige Spieler fehlen. Der TSG fehlen noch drei Punkte zum sicheren Klassenerhalt.

Der SV Kressbronn reist zum FC Wangen II. Für den FC Dostluk ist ein Sieg gegen den TSV Tettnang wohl die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Die SG Baienfurt kann beim Tabellenletzten Fischbach/Schnetzenhausen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der FC Leutkirch muss gegen den SV Oberteuringen gewinnen, sonst ist der Abstieg besiegelt.

Die Spiele (Do, 18.30 Uhr): SV Kehlen – FC Isny, SGM Fischbach/Schnetzenhausen – SG Baienfurt, FC Dostluk Friedrichshafen – TSV Tettnang, FC Wangen II – SV Kressbronn, FC Leutkirch – SV Oberteuringen, TSV Eschach – TSG Bad Wurzach, SV Seibranz – SG Kißlegg, SG Argental – SV Fronhofen. (chm)