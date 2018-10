Ismene bricht ihr Schweigen

Das Stück „Ismene, Schwester von… – Monolog von Lot Vekemans“ wird am Mittwoch, 17. Oktober, und Donnerstag, 18. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Bregenzer Theater Kosmos aufgeführt. Laut Mitteilung richtet Lot Vekemans Monolog seinen Fokus auf eine Figur, die in der griechischen Tragödie nur eine Nebenrolle spielt: Ismene, die Schwester von... Nein, den Namen will die Protagonistin des Stücks nicht mehr aussprechen. Zum Inhalt: Nach einer Ewigkeit des Schweigens stellt sich Ismene ihrer Geschichte. Zu lange überragte der Schatten der Schwester ihr eigenes Leben. Jetzt will sie selbst ins Licht treten: Ismene, der das Recht auf Ruhm ebenso verwehrt blieb, wie jenes auf Trauer. Der Bruder, die Schwester, deren Verlobter – alle tot. Ihre Tränen, ihr Zorn, ihre Ohnmacht zählen nichts angesichts der alles überlagernden Tragödie ihrer Familie. 3000 Jahre lang lebte sie in einem Schattenreich: vergessen vom Leben, vergessen vom Tod. Jetzt bricht sie ihr Schweigen, flüstert sich zurück ins Leben, in die Erinnerung der Nachgeborenen. Mit „Ismene, Schwester von...“ arbeitet das Theater Lindau erstmals für eine Eigenproduktion mit der Lindauer Schauspielerin Sabine Lorenz zusammen.

Lorenz ist in Lindau vor allem durch ihre Lyrikabende mit Jürgen Widmer bekannt. Sie ist Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin und lebt in Lindau. Sie sieht sich als Werkzeug ihrer Figuren und berührt ihr Publikum mit facettenreichen,tiefen Frauenrollen wie Maria Stuart, Kriemhild, Andromache, Medea und anderen.