Islandpferdeverein Sleipnir in Neuler startete neu

ij) - Wie in so vielen Bereichen waren die vergangenen beiden Sommer auch bei den Islandpferdereitern aus Neuler und Umgebung pandemiebedingt eher ruhig. Diese Tatsache sollte diesen Sommer jedoch wieder geändert werden. Das berichtet der Verein.

Über die Wintermonate bauten viele fleißige Helferinnen und Helfer auf der Reitanlage ein neues Vereinsheim, welches das Sportgelände weiter optimiert. Mit einer großen Küche, einem integrierten Geräteschuppen, sanitären Anlagen und vor allem einem großen, verglasten Aufenthaltsraum mit Blick zur Reitbahn ist der Verein für kommende Veranstaltungen bestens gerüstet, heißt es in einer Pressemitteilung.

So luden die Islandpferdefreunde am Sonntag, 14. August, zu einem Kaffeenachmittag auf dem Vereinsgelände ein. Zahlreiche Vereinsmitglieder und Gäste aus Neuler und Umgebung folgten der Einladung und ließen sich die selbstgebackenen Kuchen, Waffeln, Pommes oder Würste vom Grill zu einem kühlen Getränk schmecken. Bei dieser Gelegenheit wurde das neu gebaute Vereinsheim eingeweiht und interessiert besichtigt. In geselliger Runde und bei sommerlichen Temperaturen saßen die Gäste bis in die Abendstunden und ließen so einen herrlichen Tag ausklingen.

Gleich am folgenden Tag fand das Ferienprogramm der Gemeinde Neuler unter dem Motto „Ein Abend mit Islandpferden“ ebenfalls auf dem Vereinsgelände statt. Zehn pferdebegeisterte Jungen und Mädchen hatten sich angemeldet und, nachdem die Pferde geputzt und vorbereitet waren, schwangen sich die Kinder in die Sättel.

In einem Parcours zeigten die Reiterinnnen und Reiter ihr Geschick im Umgang mit den Pferden und in angeregten Gesprächen mit den Besitzern wurde gefachsimpelt und neues Wissen erworben. Anschließend ließen die fleißigen Teilnehmer das Erlebte bei einer Portion Pommes und einem Getränk noch einmal Revue passieren. Als Auszeichnung bekamen alle noch eine Siegerschleife und gingen mit strahlenden Augen mit ihren Eltern nach Hause.

Somit hatte das Vereinsheim des Islandpferdeverein Sleipnir schon eine erste kleine Feuerprobe, bevor im Sommer 2023 dann wieder eine große Veranstaltung ansteht, denn zum dritten Mal darf der Verein aus Neuler die Deutschen Meisterschaften der Islandpferde hier im Süden veranstalten.