Islanders verpflichten Sofiene Bräuner

Lindau (lz) - Mit Sofiene Bräuner haben die EV Lindau Islanders am Montagabend einen neuen Offensivspieler präsentiert. Der 20-Jährige kommt von den Moskitos aus Essen, die in der Oberliga Nord spielen, und soll dem Kader der Islanders mehr Tiefe und mehr Optionen in den Sturmreihen verleihen.

Bräuner ist laut Pressemitteilung der Islanders in Freiburg geboren und startete dort beim Lindauer Kooperationspartner EHC seine Eishockeylaufbahn. Bis zur U19 durchlief er die Jugendmannschaften seiner Heimatstadt und spielte schon mit 16 Jahren wechselweise bei den Junioren in Freiburg und bei den Junioren der Schwenninger Wild Wings in der DNL. Zur Saison 2017/2018 schaffte er dann erstmals den Sprung in den Kader des DEL2-Teams der Wölfe. Für die Breisgauer absolvierte Bräuner 65 Spiele, ehe ihn eine Verletzung mit anschließender OP zu Beginn des Jahres in seiner Entwicklung stoppte.

Bräuner wechselte zu Beginn der Saison von Freiburg nach Essen zu den Moskitos in die Oberliga Nord. „In der Stadt im Ruhrgebiet hat es aber von Anfang nicht ganz gepasst, weshalb er dort auch nur ein Spiel absolvierte, bevor man den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst hat“, teilen die Islanders mit, die Bräuner nun nach einem einwöchigen Try-out verpflichtet haben. „Sofiene ist ein weiterer junger Spieler mit viel Potenzial. Er ist ein pfeilschneller Außenstürmer mit guten Händen. Wir erhoffen uns durch die Verpflichtung von Sofiene mehr Tiefe und Möglichkeiten im Kader“, zeigt sich der Sportliche Leiter Sascha Paul von den Qualitäten des Zugangs überzeugt.

Bei den EV Lindau Islanders hat Sofiene Bräuner, der mit der Nummer 28 auflaufen wird, einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Laut eigenen Angaben sind die Islanders aktuell auch noch auf der Suche nach einem weiteren Verteidiger, um auch in diesem Bereich noch mehr Tiefe in den Kader zu bekommen.