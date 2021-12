Islanders kommen ohne Punkte vom SC Riessersee zurück

Die EV Lindau Islanders haben in der Eishockey-Oberliga Süd eine Überraschung verpasst. Beim SC Riessersee verloren die Lindauer am Dienstagabend vor 723 Zuschauern mit 2:5. Durch die Niederlage bleiben die Islanders Elfter und Vorletzter.

Mit einem frühen Doppelschlag legten die Hausherren im Olympia-Eiszentrum in Garmisch-Partenkirchen früh den Grundstein zum Sieg. In der sechsten Minute schoss Anton Radu das 1:0, nur 17 Sekunden später war EVL-Goalie Matthias Nemec zum zweiten Mal geschlagen – Michael Knaub stellte auf 2:0. Im zweiten Drittel waren erst 19 Sekunden gespielt, da erhöhte David Seidl auf 3:0.

Doppelschläge können aber auch die Lindauer: Jere Laaksonen verkürzte in der 25. Minute auf 1:3, anderthalb Minuten später erzielte Marvin Wucher in Überzahl sogar das 2:3. Doch Alexandre Perron-Fontaine (32.) und Michael Knaub (40.) schossen den SCR bis zur zweiten Pause mit 5:2 in Führung. Noch einmal konnten die Lindauer am Dienstagabend nicht kontern.