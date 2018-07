Isabel Schweizer siegt bei ihrer Triathlonpremiere

Die SG Niederwangen ist mit fünf Podestplätzen vom Eglofser Moorbad-Triathlon zurückgekehrt.

Ronja Kohler war auf der Jugendstrecke am Start. Nach einem gelungenen Schwimmen, bei dem sie als Erste aus dem Wasser ausstieg, wurde sie beim Radfahren von zwei Mitstreiterinnen überholt. Am Ende wurde sie Dritte der Klasse W10 in der Zeit von 12:02 Minuten.

Bei den Frauen war Vera Gloger stark unterwegs. Nach einer schnellen Schwimm- und Radzeit verlor sie wertvolle Minuten beim Laufen. Am Ende reichte es dennoch für den sechsten Gesamtrang und den zweiten Platz der Klasse W40 (1:15,37 Stunden).

Für Isabel Schweizer war es der erste Triathlon überhaupt. Mit einer schnellen Schwimmzeit und vielen neuen Erfahrungen beim Radfahren und in der Wechselzone gelang ihr der elfte Gesamtplatz in 1:21:47 Stunden. Sie gewann die Klasse W16.

Bei den Männern überzeugte vor allem Christof Briegel, der als Gesamtsiebter im Feld der starken Männer nur Fünfter seiner Klasse M20 wurde (1:04,09 Stunden). Als 14. kam Fabian Rupp als 4. der Klasse M35 ins Ziel (1:09,09 Stunden). Alfred Kohler finishte als 36. gesamt und Fünfter der Klasse M40 (1:13,39 Stunden). Detlev Neuland gelang in seiner Klasse M55 der Sprung aufs Podest (Platz drei) in der Zeit von 1:14,46 Stunden. Volker Schotten finishte im Mittelfeld mit einer guten Schwimmzeit (7:17 Minuten) nach 1:17,26 Stunden.

Die SG Niederwangen hatte auch zwei Staffeln am Start. Siegerstaffel mit SGN-Schwimmerin Elke Peters (zweitschnellste Schwimmzeit der Frauen in 6:25 Minuten) wurde die Staffel Moch Bros. Platz drei erreichte die Staffel mit Bernd Ohlinger (Schwimmen 7:57 Minuten), Kolja Beck (Radfahren 41:52 Minuten) und Stephanie Wunderle (Laufen 22:02 Minuten). Die Mannschaft mit Jürgen Wunderle (schnellste Schwimmzeit der Männer 6:19 Minuten), Hans Landsbek (41:31 Minuten) und Nadine Meroth (26:29 Minuten) erreichte den fünften Platz.