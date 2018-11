Irmgard und Walter Vetter feiern Eiserne Hochzeit

Irmgard und Walter Vetter aus Attenhofen haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. 1953 heirateten sie in der Sankt-Georgskirche in Hofen. Walter Vetter ist Gründungsmitglied und war aktiver Spieler des Harmonikaclubs Hofen. Ebenso hält er der Turngemeinde seit 75 Jahren die Treue. Beide waren lange in der Wanderabteilung aktiv. Das Geheimnis von 65 Jahren Ehe sei, „dass man großes Vertrauen zueinander hat", sagt Irmgard Vetter. Ortsvorsteher Patriz Ilg überbrachte die Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Oberbürgermeister Thilo Rentschler.