Iris Schölderle und Franz Denzel sind Landesmeister

Biberach/Ravensburg - Die besten Bogenschützen der Kyffhäuserkameradschaften aus Baden Württemberg kommen aus dem Kreis Biberach und Ravensburg. Landesmeisterin in der Langbogenklasse wurde Iris Schölderle aus Tristolz vor Manuela Hößle aus Bergatreute. Bei den Herren wurde Alex Ruetz aus Reichenbach in der Langbogenklasse vor Peter Schölderle Landesmeister. Den dritten Platz belegte Hermann Weißenrieder aus Wilhelmskirch. In der Primitivbogenklasse hat Franz Denzel aus Eberhardzell mit einem großen Abstand die Landesmeisterschaft gewonnen. Hubert Kopf aus Ochsenhausen wurde Vizelandesmeister. In der Jugendklasse dominierte Dominik Scheuerle aus Reichenbach. Der Reichenbacher Enrico Voigtländer hat den Bogenparcours mit seinem Bowhunter Recurve Bogen (BHR) am besten gemeistert und wurde Landesmeister in seiner Klasse. Stefan Eisele aus Ebersbach belegte in der BHR Klasse den zweiten Platz vor seinem Vereinskameraden Christian Mark.

Die Schützengesellschaft Hummertsried hat für die Landesmeisterschaft der Kyffhäuserkameradschaften aus Baden Württemberg einen anspruchsvollen 3D-Parcours aufgebaut. Eine gute Kondition, gute Ausrüstung und besonders die Schießtechnik waren bei der Bogenjagd Voraussetzung für eine gute Platzierung. Vorstand Manfred Lämmle bestätigte den Parcoursverantwortlichen und Bogenreferenten Klaus Nußbaumer eine Meisterleistung bei der Organisation und Durchführung. Mit Pfeil und Bogen über Berg und Tal zu wandern, durch Wälder pirschen und dabei den Pfeil von der Sehne fliegen zu lassen, versetzt den Schützen zurück zum Ursprung der Jagd.

Die Bogenjäger aus Baden Württemberg mussten bei der Landesmeisterschaft einen Parcours mit der höchsten Schwiergkeitsstufe absolvieren. Die Teilnehmer benötigten für die dreißig im Gelände aufgestellten 3D-Ziele sechs Stunden. Georg Neiss sorgte mit seinem Team für die gute Versorgung der Teilnehmer beim Turnier. Die Wettkampfteilnehmer dankten dem Versorgungsteam bei der Siegerehrung im Schützenhaus in Eberhardzell mit lang anhaltendem Beifall. Der Landesvorstand der Kyffhäuserkameradschaften Wendelin Bodenmüller lobte bei der Siegerehrung den Einsatz und das Engagement der Bogenschützen bei der Landesmeisterschaft. Bei der Kyffhäuserkameradschaft Eberhardzell mit Vorstand Manfred Lämmle hat sich Bodenmüller für die Durchführung der Landesmeisterschaft bedankt.