Hamburg (dpa) - „Dies ist mein größter Erfolg als Schauspielerin“, sagte Marianne Faithfull nach der Verleihung des „Liv-Ullmann-Preises“, den sie 2007 für ihre Rolle in „Irina Palm“ als Sexarbeiterin aus Geldnot bekommen hat.

Sexarbeit zwecks Lebensrettung? Das klingt nach verkitschtem und verlogenem Drei-Groschen-Roman. Davon aber hat die melancholische Filmkomödie „Irina Palm“ (Arte, 20.15 Uhr) gar nichts. Neben der Intelligenz der Inszenierung des belgischen Regisseurs Sam Gabarski ist das vor allem Hauptdarstellerin Marianne Faithfull zu verdanken.

Marianne Faithfull spielt eine Mittfünfzigerin aus dem Mittelstand, deren Enkel schwer krank ist. Um Geld für seine Behandlung zu verdienen, nimmt die zunächst naive und zurückhaltende Maggie ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand und einen Job in einem Londoner Sexclub an. Unter dem diverse Fantasien anregenden „Künstlernamen“ Irina Palm (Palm = Handinnenfläche) sitzt sie hinter einer Wand mit Loch.

Erst angeekelt, dann mehr und mehr routiniert, befriedigt sie die Lust der Kunden: Die stecken ihr „bestes Stück“ durch, und die Rentnerin sorgt mit sicherem Griff für ihre Erleichterung. Bald entdeckt nicht allein Club-Besitzer Miklos (Miki Manojlovic) Maggies Besonderheit: Keine hat so zarte Hände wie sie. Sehr schnell ist die „wichsende Witwe“, wie sie sich selbst bezeichnet, weithin berühmt. Die Kunden stehen Schlange. Vor den scheinheiligen Nachbarn, aber auch vor der eigenen Familie verheimlicht sie ihre Arbeit zunächst. Was zu einer Reihe von zum Teil harschen Konflikten führt.

„Die Sexindustrie ist nicht unbedingt etwas Spaßiges, sondern verdammt harte Arbeit“, sagte Marianne Faithfull. Sie habe Freunde, die in der Sexindustrie gearbeitet hätten. Die hätten nicht ein einziges Mal erzählt, es habe ihnen Spaß gemacht. Faithfull ergänzte: „Diese Liebe von Maggie zu ihrem Enkelsohn ist ganz rein, bedingungslos. Da tut man alles. Das tun wir Frauen“. Leise fügte sie hinzu: „Das ist nicht immer leicht, glauben Sie es mir.“

Regisseur Gabarski („Der Tango der Rashevskis“) betonte, dass es ihm insbesondere darum gegangen sei, zu zeigen, dass jeder Mensch eine Familie brauche und dafür so manche Last auf sich nehme. Während der Dreharbeiten habe er sehr darauf geachtet, die Sexszenen nicht übertrieben darzustellen: „Ich hasse Übertreibungen, das muss glaubhaft bleiben.“

Als Sängerin genießt Marianne Faithfull seit rund vier Jahrzehnten weltweit Kultstatus. Als Schauspielerin errang sie in den vergangenen Jahren vor allem in Nebenrollen einige Erfolge, etwa in Sofia Coppolas Kostümdrama „Marie Antoinette“. Mit der hinreißend verschmitzten Interpretation der Titelrolle in „Irina Palm“ hat sie einen Triumph erzielt.

Jede Falte im Gesicht wie einen Sieg über die Widrigkeiten des Lebens stolz präsentierend, gelingt Marianne Faithfull das anrührende, jedoch nie rührselige Porträt einer Frau, die aus Verzweiflung die Grenzen des eigenen Moralbegriffs durchbricht und dadurch die Hartherzigkeit der bürgerlichen Scheinmoral zu spüren bekommt. Mit der Stille ihrer Charakterisierung bewahrt Marianne Faithfull in jeder Sekunde die Würde der von ihr mit vollem Einsatz verkörperten Figur ­ und entlarvt so die Würdelosigkeit aller gängigen Bigotterie. Offenherzig, aber nie zotig, höchst amüsant, jedoch ohne groben Witz gehört „Irina Palm“ zu den so raren feinen Komödien mit einem Anflug von Melancholie