Iranischer Lehrer mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet

Weingarten (sz) - Der iranische Lehrer Arash Malek wurde an der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet. Damit wurden sein vielseitiges gesellschaftliches Engagement, sein aktives Mitwirken und seine hohe Unterstützungsbereitschaft gewürdigt.

Der Mathematiklehrer stammt aus dem Iran und ist 2013 mit seiner Frau und seinem Sohn von dort geflüchtet. Nach Umwegen über Köln, Bielefeld und Karlsruhe ist die Familie in Oberschwaben gelandet, wo Malek seit 2019 am IGEL-Programm der PH Weingarten teilnimmt – einem Programm zur Integration im Ausland ausgebildeter Lehrer in die Lehramtsausbildung der PH.

Malek hilft Familien, die sich mit der deutschen Sprache und der deutschen Bürokratie schwertun, übersetzt für sie, begleitet sie bei Behördengängen oder Arztbesuchen, hilft ihnen bei der Integration. Im Rahmen des IGEL-Programms unterstützt er darüber hinaus als Mentor Mitstudierende bei deren Requalifizierung zur vollqualifizierten Lehrkraft.