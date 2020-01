Iran verkündet „vollständige Zerstörung“ von Militärbasis im Irak

Von Schwäbische Zeitung

Der Isnyer Jürgen Meier wird Nachfolger von Bianca Keybach als Geschäftsführer der Isny Marketing GmbH (IMG). Er tritt sein Amt voraussichtlich am 1. Februar 2020 an, gab die Stadtverwaltung am Dienstag bekannt.

Jürgen Meier, Jahrgang 1977, hat laut Pressemitteilung nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg, in München im Event-Management bei einem Medienunternehmen und anschließend bei der Messe Augsburg gearbeitet.