Irak wird kein zweites Afghanistan

Der bevorstehende Abzug der US-Truppen aus dem Irak wird die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zwar stärken, aber das Land nicht entscheidend destabilisieren: Diese Aussicht hat der Gouverneur der nordirakischen Provinz Dohuk, Ali Tatar, am Mittwoch auf dem BodenseeBusinessForum in Friedrichshafen gegeben. Der IS werde nicht wie im Jahr 2014 große Teile des Irak überrennen sobald die US-Truppen den Irak verlassen haben werden: „Dafür sind heute vor allem im Norden den Landes die Streitkräfte, vor allem die kurdischen Peschmerga, zu stark und zu gut ausgebildet.“ Daher drohe „kein zweites Afghanistan“, wie Tatar betonte.

Die USA wollen ihren Kampfeinsatz im Irak offiziell beenden und sich künftig ganz auf die Ausbildung und Beratung der Sicherheitskräfte in dem Land konzentrieren. Verbliebene Kampftruppen sollen den Irak bis zum Jahresende verlassen. Die Rolle der internationalen Soldaten im Irak wird es weiterhin sein, die Regierung bei ihrem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen.

Waffen gelangten 2014 in die Hände der Terroristen

Tatar analysierte im Rückblick, dass im Jahr 2014 nach dem Angriff des IS auf die nordirakischen Siedlungsgebiete der Jesiden und die Kurdengebiete, die Zentralregierung in Bagdad die für die Peschmerga bestimmten schweren Waffen nicht geliefert habe: „Stattdessen sind diese Waffen beim IS gelandet und wurden schlussendlich gegen uns, die Kurden, eingesetzt.“ Vor allem im Kampf im offenen Gelände hätten diese Waffen gefehlt: Diese Situation dürfe und werde sich nie wiederholen.

Tatar, der seit Mitte 2020 Gouverneur in Dohuk ist, warnt allerdings davor, den IS zu unterschätzen: „Gerade frustrierte Sunniten, die durch die schiitisch geprägte Zentralregierung frustriert sind, könnten sich der Terrorgruppe anschließen.“

Diese Gefahr der Spaltung des Landes sieht auch Michael Blume, der im baden-württembergischen Staatsministerium unter anderem für die Beziehungen zur nordirakischen Partnerprovinz zuständig ist: „Der Keil zwischen Sunniten und Schiiten, der ohnehin tief ist, wird durch digital verbreitete Botschaften noch tiefer.“

Angst vor Wiederholung des Völkermordes

Vor allem bei den Angehörigen der religiösen Minderheit der Jesiden sie allerdings die Angst vor einem erneuten Angriff des IS groß, warnt Jan Ilhan Kizilhan vor einer Eskalation im Irak: Der Psychiater und Psychologe, der regelmäßig im Nordirak unterwegs ist und an der Universität Dohuk das Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie aufgebaut hat, weiß aus vielen Gesprächen, „dass die Bilder aus Afghanistan bei den Jesiden sehr präsent sind.“ In den vergangenen 600 Jahren habe es 74 Genozide an den Jesiden gegeben: „Der jüngste Völkermord ist gerade sieben Jahre her!“ Er kenne Buben, die zutiefst traumatisiert seien: „Diese Kinder wollen aus Angst vor dem IS nur noch mit einem Messer unterm Kopfkissen schlafen!“ könne sich eine weitere Gefahr ergeben: „Neue Terrorgruppen!“ Daher bräuchten Kinder vor allem Vertrauen.“

Während der Podiumsdiskussion äußerte sich Gouverneur Tatar vorsichtig optimistisch zur weiteren Entwicklung im Irak: „Bei den Wahlen im Oktober sind zu 90 Prozent säkulare Kandidaten gewählt worden, religiöse Extremisten hatten keine große Chance.“ Das neue Wahlsystem habe sich bewährt. Er sei zuversichtlich, dass eine Koalition unter Mitwirkung der Kurden, die 74 von 330 Sitzen im Parlament in Bagdad erringen konnten, eine handlungsfähige Regierung bilden werde: „Und wir Kurden wollen das Verhältnis zur Zentralregierung verbessern!“ Nicht zu unterschätzen sei politische Wille der Machthaber im Nachbarland Iran, die die Einflusssphäre ausweiten wollten: „Auch mit Waffengewalt.“ Die schiitisch geführten Hashd al-Shaabi-Milizen hätten „sich im Wahlkampf nicht immer an die Regeln gehalten.“

Rückkehr der Flüchtlinge ins heimatliche Shingal-Gebirge nicht möglich

Problematisch ist und bleibt die Lage der Geflüchteten vor allem im Nordirak. In der Provinz Dohuk leben nach Angaben des Gouverneurs 600 000 bis 700 000 Flüchtlinge, vor allem Jesiden und Syrer. Professor Kizilhan berichtete, dass die Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit bei den Geflüchteten regelmäßig zu psychischen Erkrankungen führe. Den Grund nannte Gouverneur Tatar: „In ihre Heimatregion, das Shinghal-Gebirge, werden diese Menschen nicht zurückkehren, denn sie haben keine Garantie, dort sicher leben zu können.“ Neben den Hashd al-Shaabi-Milizen erheben auch die irakische Armee und die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK territoriale Ansprüche im Shinghal-Gebirge. Hinzu kommt: Seit dem Scheitern eines Waffenstillstands im Sommer 2015 fliegt das türkische Militär wieder regelmäßig Angriffe gegen die PKK im Nordirak. Solange es keinen Frieden im Shinghal-Gebirge gebe, werde kein Flüchtling freiwillig zurückkehren: „Wir wollen vor allem nicht nochmals erleben müssen, dass jesidische Frauen auf den Märkten in Damaskus verkauft werden wie Vieh!“