Restlos ausgebucht ist die Bodenseeregion nicht – auch wenn es sich an manch schönem Wochenendtag so anfühlen mag. Tatsächlich belegbar ist, dass die Übernachtungszahlen seit Ende des Lockdowns Anfang Juni stetig steigen. Besonders gefragt sind Ferienwohnungen und Campingplätze. In den kommenden Sommerwochen könnten überfüllte Strände und wildes Campen zum Problem werden, sagt Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT).