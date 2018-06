iOS-App Charts: Baby-Bilder und Zen-Malbuch

nfocom) - Das Smartphone wird immer mehr zum Kunstwerkzeug. Dafür sorgen ein Kunst-Bildbearbeiter und ein Zen-Malbuch. Auch bei „Baby Pics“ sind den Gestaltungsideen keine Grenzen gesetzt. Doch nicht nur Künstler, auch Pokémon-Fans bestimmen diese Woche die iOS-App-Charts.

Wer Selfies in klassische Kunstwerke verwandeln möchte, nutzt dafür den kostenlosen „Prisma - Art Photo Editor“. Nachempfunden werden dabei die Stile etwa von Munk oder Picasso. Ebenso kann mit Ornamenten und Mustern experimentiert werden.

Auch die 2,99 teure App „Baby Pics“ dient der Bildbearbeitung. Sie eignet sich für Eltern, die die Babyjahre ihrer Kinder auf individuelle Weise dokumentieren wollen. Schon das Wachstum des Babybauches kann hiermit eindrucksvoll festgehalten werden. Die Bilder lassen sich mit Illustrationen und Texten gestalten.

„Tayasui Color“ ist ein entspannendes Zen-Malbuch für Erwachsene. Nutzer können aus 12 Vorlagen auswählen und drauflos pinseln. Dafür stehen ihm 4 ultra-realistische Ausmalutensilien zur Verfügung, darunter auch der von der App „Tayasui Sketches“ bekannte Aquarellpinsel. Das Besondere: Beim Ausmalen ertönen Pinsel- und Stiftklänge, die eine Tiefenentspannung herbeiführen sollen.

Pokémon-Spieler, die auf der Jagd nach Monstern nichts dem Zufall überlassen wollen, stürzten sich in den vergangenen Tagen gleich auf die Helfer „Helper for Pokemon Go“ und „Poke Radar for Pokémon GO“. Die kostenlosen Apps soll das Aufspüren der kleinen Biester erleichtern.

Meistgekaufte iPhone-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Blitzer.de PROEifrig Media0,992LightXAndor Communications Private Limited0,993Day of the Tentacle RemasteredDouble Fine Productions, Inc.4,994Achtung PleiteDerKeiler GmbH2,995FacetuneLightricks Ltd.3,9967 Min Workout - 7-Minuten-TrainingseinheitFitness Guide Inc2,997ThreemaThreema GmbH2,998Minecraft: Pocket EditionMojang6,999Neo MonstersNTT Resonant Inc.0,9910Baby Pics - Meilenstein-Fotos der Schwangerschaft und des BabysBurleigh Labs Pty Ltd2,99

Meistgeladene iPhone-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Pokémon GONiantic, Inc.kostenlos2Prisma - Art Photo Editor with Free Picture Effects & Cool Image Filters for Instagram Pics and SelfiesPrisma labs, inc.kostenlos3Google Maps - Verkehr, öffentlicher Verkehr, nahegelegene orte und real time navigationGoogle, Inc.kostenlos4WhatsApp MessengerWhatsApp Inc.kostenlos5SnapchatSnapchat, Inc.kostenlos6Helper for Pokemon GoHo Yin Chowkostenlos7Poke Radar for Pokemon GOBraydon Batungbacalkostenlos8MessengerFacebook, Inc.kostenlos9YouTubeGoogle, Inc.kostenlos10InstagramInstagram, Inc.kostenlos

Top iPad Apps

Meistgekaufte iPad-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Day of the Tentacle RemasteredDouble Fine Productions, Inc.4,992App for WhatsAppBastian Roessler1,993Minecraft: Pocket EditionMojang6,994Das verrückte Labyrinth HDRavensburger Digital GmbH4,995Achtung PleiteDerKeiler GmbH2,996Flightradar24 - Flight TrackerFlightradar24 AB3,997Tayasui Color - ein entspannendes Zen-Malbuch für ErwachseneTayasui.com1,998GoodNotes 4 - Notizen & PDFTime Base Technology Limited7,999klockiMaciej Targoni0,9910WeatherPro for iPadMeteoGroup Deutschland GmbH3,99

Meistgeladene iPad-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Pokémon GONiantic, Inc.kostenlos2Farm Heroes Super SagaKingkostenlos3Amazon Video DeutschlandLOVEFiLMkostenlos4WarnWetterDeutscher Wetterdienstkostenlos5Talking Tom Gold RunOutfit7 Limitedkostenlos6YouTubeGoogle, Inc.kostenlos7slither.ioSteve Howsekostenlos8CSR Racing 2NaturalMotionkostenlos9Taschenrechner Pro für iPad Kostenlos - Währungsrechner und EinheitenrechnerApalon Appskostenlos10Skype für iPadSkype Communications S.a.r.lkostenlos