IOC: Nur eingeladene Russen dürfen in Pyeongchang starten

Von Lindauer Zeitung

Bei einer Bluttat in Bregenz sind am Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Nun geht die Polizei an die Öffentlichkeit.

Wie die österreichische Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 43 Jahre alter Familienvater in einer Wohnung in der Innenstadt zunächst mehrfach auf seinen 18-jährigen Sohn eingestochen und sich anschließend mit einem Stich in das Herz selbst gerichtet.

Hintergründe der Tat dürften laut Polizei familiäre Probleme gewesen sein.